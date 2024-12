VALENTANO – Ampia soddisfazione per il comune di Valentano, che risulta essere tra i beneficiari del finanziamento che la regione Lazio ha destinato per la valorizzazione dei Luoghi della cultura.

Come pubblicato nel più recente burl regionale, l’ente locale si è infatti aggiudicato 200mila euro di contributi per il miglioramento dell’accessibilità della Rocca Farnese, della piazza prospiciente e l’allestimento di nuovi spazi espositivi.

«Siamo molto orgogliosi per questo risultato che premia la progettualità licenziata dall’ente con un finanziamento per noi importantissimo – ha precisato il sindaco Stefano Bigiotti -. Il comune potrà così realizzare quelle opere necessarie per la sistemazione di piazza della Vittoria, del loggiato della Rocca Farnese, ma anche provvedere all’allestimento di nuovi spazi multimediali per il nostro museo».

Gli interventi oggi finanziati si affiancano alle opere di restauro del Cortile d’Amore e dei prospetti dell’insieme museale già avviate, oltre ai lavori per l’illuminazione artistica dei beni storici in fase di affidamento e quelli per il recupero e l’ammodernamento della sala conferenza e degli spazi espositivi del livello seminterrato del complesso monumentale approvati e conseguiti nell’ambito del Pnrr.

«Conclusi tutti i procedimenti relativi ai molteplici finanziamenti ottenuti nel tempo – ha continuato il primo cittadino -. Il museo della Rocca Farnese e piazza della Vittoria torneranno a splendere come meritano. Siamo grati alla regione Lazio per questa importante opportunità, che testimonia l’attenzione che la giunta Rocca sta riservando alle bellezze storico-architettoniche presenti nel territorio della Tuscia».

Grazie alle molteplici attività avviate dall’ente nell’ambito del Bando borghi, ai contributi regionali conseguiti in riscontro agli avvisi per le Dimore storiche del Lazio e da ultimo quello per i Luoghi della cultura, la Rocca Farnese di Valentano potrà infatti beneficiare, entro il prossimo triennio, di oltre 500mila euro di opere e lavori.

Un ulteriore passo per assicurare il decoro, la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali presenti nel centro storico valentanese.

