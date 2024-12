SANTA MARINELLA – «Il recente crollo del tetto della “Casa del Somaro” ha messo in evidenza, ancora una volta, l’immobilismo e il disinteresse mostrato dalla Regione Lazio che continua a sottovalutare le potenzialità e l’importanza storica del castello». A dirlo è la segretaria cittadina del Pd. «Il nostro circolo fin dallo scorso anno, ha sollevato più volte l’assenza di visione e programmazione da parte della Regione Lazio, organizzando anche un’assemblea pubblica alla quale hanno partecipato tutti i consiglieri regionali di opposizione per chiedere quale futuro per il castello. Purtroppo, non sono state fatte azioni rilevanti da parte della Regione che continua tra l’altro inspiegabilmente a non presentare la bozza per la sottoscrizione della nuova convenzione tra LazioCrea e il Comune scaduta da due anni». Una mancanza «grave» per i dem «perché non solo estromette l’amministrazione dalla gestione di spazi all’interno del castello ma compromette anche l’immagine e la reputazione del Comune e del nostro territorio». E i dem si chiedono che fine abbia fatto «la nuova bozza della convenzione» e quale sia «l'ostacolo che impedisce la redazione di una bozza accettabile sulla traccia di quella precedente». «È fondamentale che si faccia chiarezza al più presto».Per i dem «la comunità ha diritto di sapere quali siano i piani futuri e come la Regione intende affrontare queste criticità». Dito puntato poi contro «le promesse fatte qualche giorno fa da esponenti di centrodestra in seguito al crollo del tetto». Non sono «sufficienti a risolvere la complessità della gestione del castello» che «richiede invece un intervento immediato da parte del presidente Rocca». «Continueremo a sensibilizzare l’opinione pubblica e i nostri referenti a tutti i livelli – conclude Lucia Gaglione - perché il castello di Santa Severa non finisca nell’anonimato e invitiamo pertanto chi di competenza a riconsiderare il proprio approccio e a instaurare un dialogo costruttivo con il territorio, affinché possa tornare a rivestire un ruolo centrale nel panorama culturale e turistico della nostra Regione».

