CIVITAVECCHIA – «Un’attenzione straordinaria per Civitavecchia e il territorio» è quella ribadita questa mattina dalla vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo Sviluppo Economico Roberta Angelilli, intervenuta presso la sala convegni dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale.

L’incontro, promosso dalla Regione Lazio, è stato dedicato alla presentazione dei nuovi bandi destinati alle piccole e medie imprese del territorio: il “Voucher Expo 2025 Osaka”, il “Voucher Digitalizzazione PMI” e il bando “Sostegno alle Imprese Cooperative”.

Ad aprire i lavori, moderati da Francesco Serpa, è stato Massimiliano Grasso, in rappresentanza del presidente dell’AdSP Pino Musolino, subito seguito dal sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene.

Angelilli ha sottolineato la strategicità di Civitavecchia nel contesto regionale e nazionale: «La scelta di Civitavecchia non è casuale, è una scelta definita e consapevole. Con 500 ettari di ZLS già operativa, questa città ha tutte le condizioni per uno sviluppo economico forte e sostenibile. Parliamo del primo porto crocieristico del Mediterraneo, un’infrastruttura strategica per il Lazio e per l’Italia, perfettamente integrata nel contesto logistico europeo». La Zona Logistica Semplificata (ZLS), ha ricordato la vicepresidente, rappresenta uno strumento fondamentale per attrarre nuovi investimenti, grazie a una burocrazia snellita e a incentivi concreti per le imprese.

Nel corso del suo intervento, Angelilli ha annunciato che l’incontro segna «il primo di una lunga serie» finalizzata a rafforzare il dialogo tra istituzioni regionali, locali e imprese, con un punto di contatto operativo garantito dall’ufficio di Lazio Innova.

A prendere la parola è stato poi il presidente di Lazio Innova Francesco Marcolini, che ha ribadito l’importanza di creare una sinergia concreta con il tessuto imprenditoriale: «Siamo pronti qui a Civitavecchia, incontrare le imprese e fornire supporto concreto. Per noi è essenziale che le aziende possano partecipare in maniera attiva ai bandi e alle opportunità offerte, come il voucher Expo Osaka, che finanzia la partecipazione delle imprese all’Esposizione Universale del 2025».

L’incontro ha visto anche la partecipazione delle consigliere regionali Emanuela Mari e Marietta Tidei, che hanno evidenziato il valore della collaborazione istituzionale e l’impegno comune per lo sviluppo del territorio. Unindustria, rappresentata dal presidente della Piccola Industria Cristiano Dionisi e dal presidente di Unindustria Civitavecchia Fabio Pagliari, ha accolto con favore l’iniziativa, sottolineando l’importanza di misure concrete a sostegno delle PMI. Sono intervenuti anche Paolo Sacchetti, presidente Federlazio Civitavecchia; Alessio Gismondi, presidente CNA Civitavecchia.

In conclusione, Angelilli ha rilanciato l’impegno della Regione Lazio nel promuovere la competitività delle imprese locali: «Le risorse a disposizione, in gran parte provenienti da fondi europei, devono essere utilizzate in maniera strategica per creare valore e sviluppo reale. Continueremo a lavorare in stretta sinergia con tutte le realtà del territorio, nell’interesse delle imprese e dei cittadini».

LE MISURE - Tutte e quattro le misure presentate sono gestite da Lazio Innova tramite la piattaforma on line GeCoWEB Plus.

Il primo bando, “Sostegno alle imprese cooperative”, mette a disposizione oltre 2 milioni di euro per favorire l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione delle imprese cooperative, supportandone la sostenibilità ambientale e l’economia circolare e promuovendo la formazione e la specializzazione del personale, rafforzando inoltre reti, partnership e filiere di cooperative. Sarà possibile inviare la domanda di partecipazione dal 9 aprile 2025 fino al 19 dicembre 2025.

Parallelamente, è disponibile il nuovo Voucher Digitalizzazione PMI, che punta a incentivare l’innovazione tecnologica. Grazie a un budget di 13 milioni di euro, le imprese potranno ottenere contributi a fondo perduto per sostenere le imprese che intendono acquistare tecnologie digitali e servizi, idonei ad aumentarne l’efficienza e la competitività. Le domande di partecipazione possono essere inviate fino al 14 febbraio 2025.

Il Voucher Internazionalizzazione PMI destina, inoltre, 5 milioni di euro alle imprese del Lazio che partecipano alle Fiere Internazionali, per favorirne l'accesso ai mercati esteri e sostenere i processi di internazionalizzazione. Il bando è attualmente attivo e si chiuderà il 15 gennaio 2025.

Infine, la Regione Lazio guarda oltre i confini nazionali con il Voucher Expo Osaka 2025, pensato per sostenere le aziende che desiderano partecipare all’Esposizione Universale in Giappone nella settimana dedicata alla Regione Lazio dal 17 al 24 maggio 2025. Il bando stanzia 500mila euro e l’impresa potrà ricevere un contributo massimo di 10.500 euro, resterà aperto fino al 24 gennaio 2025 e offre finanziamenti per coprire i costi di promozione e logistica, consentendo alle aziende di rappresentare l’eccellenza del Lazio su un palcoscenico globale.

Maggiori dettagli e modalità di accesso ai bandi sono disponibili su lazioinnova.it.

©RIPRODUZIONE RISERVATA