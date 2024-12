CIVITA CASTELLANA - «La piscina comunale è il simbolo di un fallimento». Lo dice il consigliere comunale Movimento 5 stelle Valerio Biondi intervenendo sui social. «Quanti anni ormai sono passati dall’ultima nuotata nella piscina comunale – scrive Biondi -, e pensare che non ci hanno neanche concesso di accedere all’impianto per vedere la situazione attuale. Il simbolo di un fallimento. Voi cosa ne pensate?», chiede agli utenti di Facebook.

Chiusa nel 2014, ormai quasi dieci anni fa per motivi di sicurezza, l’impianto natatorio civitonico ha visto nel tempo l’avvicendamento di sindaci e giunte dell’una e dell’altra fazione politica, senza che nessuna fosse in grado di dare ai cittadini una data certa per la riapertura. Tanti i civitonici che hanno commentato il post di Biondi, e in molti si legge il malcontento legato a questa situazione. «Cosa ne pensiamo? Meglio non esternare ciò che si pensa. È una vergogna che una cittadina come Civita Castellana, con tanti impianti sportivi quasi per ogni disciplina, non abbia una piscina. Io sono 11 anni che faccio avanti e indietro con Nepi, impianto ottimo, pulitissimo , istruttori e personale ultra competenti e gentilissimi, molto disponibili. Queste cose vorrei trovarle nel mio paese», scrivono alcuni utenti sotto il post. Ma non solo. «Penso che il nostro comune rispecchia in pieno la patria in cui è – scrive un altro cittadino -. Giro molto e con molta tristezza quello che vedevo di bello prima a Civita ora si vede altrove, anche a pochi chilometri da noi». Ad onore del vero, comunque, il consigliere Biondi fa una precisazione: «Mi ero dimenticato di specificare una cosa, ovviamente quando parlo di fallimento non mi riferisco solo a questi ultimi 3 anni».

Precisazione che, allo stato dei fatti, corre d’obbligo, visto che la chiusura della piscina comunale risale a nove anni fa e che l’attuale amministrazione si è insediata nel settembre 2020 e, dati alla mano, non sembra sia restata con le mani in mano, a partire dalla riqualificazione di scuole e strade.

