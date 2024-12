LADISPOLI - Una nomina che «forse era nell’aria, forse no» ma che soddisfa ed emoziona la neo assessora al Commercio e alle Attività Produttive, Urp, Partecipazione del cittadino e Tutela degli animali, Daniela Marongiu. «Ringrazio il sindaco Grando per avermi rinnovato la fiducia con questa carica. Ce la metterò tutta per non deludere lui e i cittadini, sempre dalla mia parte», ha commentato Marongiu in diretta a News&Coffee (la rassegna stampa in onda dal lunedì al venerdì alle 9.30 sul canale Facebook e Youtube di Civonline.it). «Non sono di Ladispoli - ha proseguito la neo assessora - ma devo molto a questa città».

Riflettori puntati, in particolar modo sul Commercio e le Attività produttive. Un campo «complesso» ha spiegato Marongiu sul quale lavorerà «in sinergia con tutta la Giunta» e in particolar modo con l’assessore al Turismo, Marco Porro che «in questi due anni ha fatto un lavoro straordinario - ha evidenziato - portando il nome di Ladispoli in alto» con eventi come «il Summer Fest e il concertone di Capodanno». Un assessore «molto attento al turismo» ha rimarcato ancora Marongiu.

Per quanto riguarda i suoi progetti per la città l’assessore sembra avere le idee chiare ma non vuole svelare ancora nulla: «Ce ne sono tanti ma mi sento di condividerli in primis con i miei colleghi e solo dopo di estenerarli ai cittadini». Cittadini per i quali, ha tenuto a precisare ancora Marongiu, «la porta del mio assessorato è sempre aperta per istanze e progetti».

