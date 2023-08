ORTE – «Da qualche mese Orte, come altri comuni della Tuscia, ha visto passare la gestione idrica alla società Talete . I cittadini ortani si sono visti recapitare le prime bollette, più che onerose considerando il periodo di riferimento». A dirlo è la Lega di Orte. «Il paradosso in tutto questo - spiega - è che a bolletta più che onerosa corrisponde un totale disservizio. Molti ortani hanno lamentato il fatto di aver ripetutamente cercato di avere spiegazioni in merito da Talete, ma a quanto sembra il servizio informazioni è latitante. Ricordiamo che si tratta di un’azienda pubblica, in cui i dipendenti sono retribuiti con i soldi dei contribuenti, quindi pensiamo che assistere il contribuente debba essere una priorità. Non dimentichiamo il difficile momento economico che ci troviamo ad affrontare. Pensiamo che in alcuni casi la politica dovrebbe lasciare il posto alle esigenze delle persone e confidiamo che anche l’amministrazione comunale intervenga affinché tali disservizi vengano risolti», conclude a Lega.