CIVITAVECCHIA – La Democrazia cristiana prende le distanze da quanto dichiarato recentemente dal generale Paolo Poletti, circa «presunti “apprezzamenti” ricevuti dalla Democrazia Cristiana per una sua eventuale candidatura a Sindaco di Civitavecchia, si precisa che la Democrazia Cristiana fa parte della coalizione di centrodestra e il partito sosterrà esclusivamente la candidatura unitaria espressione del centrodestra. Ogni riferimento alla DC – hanno spiegato in una nota il coordinatore provincia nord Roma e Civitavecchia Marco De Caro (nella foto), l’onorevole Francesca Donato, Eurodeputata Dc, l’onorevole Marcello Orru, Direzione Nazionale DC e Pippo Enea, Segretario Organizzativo Nazionale DC – è da intendersi a titolo puramente personale, senza alcuna legittimazione ad utilizzare il nome del partito per presunti sostegni o alleanze, men che meno con figure sicuramente rispettabili, ma politicamente autoreferenziali».