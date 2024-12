CIVITAVECCHIA – La campagna elettorale ormai si fa sui social. Per Civitavecchia si tratta di una bella novità, certo non per il resto d’Italia dove da anni la “propaganda” si è spostata sui canali virtuali e sulle vari e piattaforme social, ma per Civitavecchia potremmo dire che sono le prime elezioni amministrative con “schermaglie” online.

Dalle pagine istituzionali che sono apparse negli ultimi mesi fino alle storie sul come votare che negli ultimi giorni stanno spopolando tra le decine e decine di candidati al consiglio comunale cittadino i social dei civitavecchiesi sono praticamente invasi dai messaggi elettorali.

C’è chi sceglie dei professionisti, chi fa da sé o chi improvvisa lasciandosi guidare da chi lancia i “trends” e segue la scia del momento ma i social sono ormai diventati una parte preponderante delle campagne elettorali e, in questi mesi, Civitavecchia ne è stata la dimostrazione. Sicuramente una campagna elettorale più “viva” dell’ultima, o almeno con più manifesti e vele sparsi in giro per la città, con messaggi lanciati e rilanciati sulle piattaforme social da Facebook a Instagram, passando per Tik Tok.

Le elezioni amministrative del 2024 di Civitavecchia faranno sicuramente da spartiacque con i tradizionali “comunicati” affiancati e rafforzati dalle campagne social. Sembrano lontani i tempi in cui la “bestia” di Salvini che macinava consensi sui social veniva criticata e additata.

Sicuramente non un fuoco di paglia comunicativo ma un valido strumento, ora la parola alle urne per vedere quanto effettivamente i social hanno impattato sui cittadini.

