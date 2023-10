«Molti cittadini si lamentano che in molte zone di Viterbo c’è una vera e propria invasione di migliaia di cimici e zanzare, un fenomeno, questo, presente in molte città italiane». Lo scrive, in una nota, l’ex sindaco Giovanni Arena.

«Il Comune deve intervenire al più presto con una disinfestazione notturna, come hanno già fatto diversi comuni come quello di di Civitavecchia.Il settore ambiente dovrà attivarsi prima possibile per evitare il notevole disagio provocato ai cittadini da questi insetti, infatti, la puntura provoca un fastidioso prurito. Sono sicuro che il sindaco Frontini darà disposizioni immediate alla soluzione del problema», conclude Arena.