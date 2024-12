SORIANO NEL CIMINO - Il sindaco Roberto Camilli e l’amministrazione comunale annunciano un importante finanziamento per la scuola dell’Infanzia Domenico Patrizi.

«Siamo lieti di annunciare di aver ricevuto dalla Regione Lazio, con Determinazione del 25 settembre 2024, n. G12518, un contributo di 260mila euro per lavori di manutenzione presso la Scuola dell’Infanzia Domenico Patrizi», affermano dal palazzo comunale.

«Questo finanziamento - spiegano - si aggiunge ai recenti lavori di realizzazione della nuova mensa, completati nei primi giorni di ottobre, e rappresenta un passo significativo verso la creazione di un ambiente educativo sicuro e accogliente per i nostri bambini. «Con questo intervento, stiamo investendo nel futuro dei nostri piccoli, garantendo loro uno spazio dove poter crescere e imparare in un contesto ottimale», ha dichiarato il sindaco Camilli. Siamo grati alla Regione Lazio per il supporto ricevuto, che ci consente di migliorare ulteriormente la qualità dei servizi offerti alle famiglie del nostro Comune».

«L’amministrazione comunale continuerà a lavorare con impegno per garantire il massimo livello di sicurezza e comfort nelle strutture dedicate all’infanzia, affinché ogni bambino possa avere l’opportunità di svilupparsi in un ambiente stimolante», conclude il primo cittadino.

Nei giorni scorsi anche i sindaci di Sutri e Vejano, Matteo Amori e Teresa Pasquali, avevano annunciato di aver ottenuto finanziamenti importanti destinati alle scuole dei rispettivi territori. Nel primo caso si tratta di 470mila euro destinati alla realizzazione di una mensa scolastica presso le scuole elementari e, nel secondo caso, di quasi 500mila euro per i locali mensa della scuola primaria e secondaria di primo grado.

©RIPRODUZIONE RISERVATA