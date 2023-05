VITORCHIANO – Vitorchiano si prepara alla stagione estiva con la nuova apertura dell’ufficio turistico. Presso il palazzo comunale in piazza Sant’Agnese è stato infatti attivato il progetto, portato avanti dal comune e da Arci servizio civile Viterbo, preposto ad accogliere, informare e assistere i visitatori e che si avvarrà anche dell’importante contributo di una stagista della Dmo (Destination Management Organization) Discover Tuscia – The Secret of Italy.

«L’ufficio turistico è un servizio fondamentale per migliorare l’accoglienza e la promozione del borgo e del territorio di Vitorchiano – afferma il consigliere delegato al turismo Alessandro Vagnoni – e la sinergia con i volontari del servizio civile universale e la stagista rappresenterà un punto di riferimento per i visitatori che sempre più numerosi scelgono Vitorchiano come meta, per gli operatori del settore e per le attività locali».

L’infopoint offrirà materiale informativo e promozionale, si occuperà della divulgazione degli eventi in programma e consentirà ai turisti di visitare la sala consiliare e la torre comunale anche nei giorni prefestivi e festivi. Inoltre costituirà un punto di riferimento di tutte le attività ricettive, ristorative e commerciali, le quali potranno essere aggiornate sulle iniziative attraverso la newsletter, ricevere materiale promozionale e avere gratuitamente una vetrina della propria attività sul portale turistico del comune e sulla app My Vitorchiano. «Un altro significativo passo avanti nel percorso di crescita e valorizzazione del nostro territorio – commenta il sindaco Ruggero Grassotti – frutto di un lavoro condiviso che si pone come fine ultimo quello di rafforzare il processo che sta portando il nostro ‘Borgo sospeso’ come una destinazione turistica di rilievo nazionale».

L’ufficio turistico di Vitorchiano sarà aperto dal lunedì alla domenica, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Per informazioni: 0761.373718 – infopoint@comune.vitorchiano.vt.it. Facebook: Visit Vitorchiano. Instagram: @visit_vitorchiano.