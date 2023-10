«Parte il “Bonus Colonnine”», lo dichiara in una nota Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici della Camera. «Il programma - spiega - prevede un contributo economico pari al 40% delle spese ammissibili per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, rivolto a imprese e professionisti. Le risorse stanziate dal governo italiano ammontano a 87,5 milioni di euro. Nei due decreti del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, è stabilito che la piattaforma gestita da Invitalia partirà alle 10 del 26 ottobre con la compilazione della domanda. L’invio sarà possibile a partire dal 10 novembre e la chiusura dei termini è fissata alle 17 del 30 novembre», conclude Rotelli.