BOLSENA - «Apprendiamo con grande piacere l’approvazione dell’ordine del giorno da parte dall’assemblea regionale del Lazio, proposto dal consigliere Enrico Panunzi, riguardo il dragaggio dei porti del lago, incluso quello di Bolsena. La pulizia dei fondali è un’azione necessaria, soprattutto alla luce della nuova stagione primaverile che tra pochi mesi entrerà nel vivo, e con essa la navigazione turistica delle acque». E’ quanto afferma il sindaco Andrea Di Sorte. «Attualmente - aggiunge - c’è una forte preoccupazione da parte di tutti i fruitori del servizio portuale, ivi inclusi i gestori del servizio di trasporto a banchina, che da settimane ci segnalano problemi di entrata e uscita dall’infrastruttura. La scarsità di piogge degli ultimi anni, ha portato con sé una riduzione del livello del lago e senza un dragaggio completo di tutta la superficie, rischiamo seriamente che le barche non escano più. Senza un intervento della Regione potremmo andare incontro ad una paralisi del servizio con pesanti ricadute sul sistema turistico. A fronte di tutto ciò - spiega Di Sorte - il nostro auspicio è anche quello che la Regione apra un tavolo di confronto con i comuni per rivedere in primis la convenzione che ci lega nella gestione dei porti, attualmente completamente sbilanciata, e per aprire un dialogo in merito al demanio lacuale, sul quale tema siamo bloccati da norme poco chiare e deficitarie, che da anni non riescono a produrre sviluppo e crescita», conclude il sindaco.

