TARQUINIA - Il vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani sarà a Tarquinia venerdì 17 maggio a Tarquinia Lido alle ore 17 per la conferenza stampa di presentazione della lista Forza Italia- Noi Moderati presso lo stabilimento balneare Las Vegas.

«La presenza del segretario nazionale Tajani è sicuramente importante per tutte le persone che da anni credono nel progetto del nostro partito - affermano dalla lista Forza Italia - Noi moderati - La continua crescita di Forza Italia in questo ultimo anno testimonia la bontà delle proposte progettuali messe in campo. Scenderemo in campo a Tarquinia per Alessandro Giulivi sindaco, e con il simbolo con cui andremo a competere in Europa che è quello di Forza Italia – Noi Moderati. Una conferenza stampa che vedrà l’autorevole presenza di altri esponenti del partito come l’onorevole Francesco Battistoni, responsabile nazionale dell’organizzazione del partito, e Alessandro Romoli, coordinatore di Forza Italia della Provincia di Viterbo. Dal locale al nazionale, all’Europa per ribadire tutto l’impegno che Forza Italia sta mettendo negli enti locali e al governo. In occasione della imminente tornata elettorale facciamo nostre le parole con cui il segretario Antonio Tajani lunedì scorso, a Roma, ha aperto ufficialmente la campagna elettorale: “Buttatevi nella mischia mettendoci la faccia, con l’entusiasmo della prima volta”.

