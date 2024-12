Il responsabile nazionale organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, torna nella Tuscia domani, giovedì 9 maggio, con una serie di incontri per presentare i candidati al Parlamento europeo del collegio dell’Italia Centrale e incontrare gli elettori. Primo appuntamento alle 17 a Civitavecchia con la presentazione dei candidati della lista di Fratelli d’Italia per Massimiliano Grasso sindaco, presso l’hotel San Giorgio per poi spostarsi in provincia di Viterbo. Alle 18 a Viterbo, presso il comitato elettorale per Antonella Sberna, in via Gargana 34, e alle 19 a Montefiascone con un incontro presso la sede del partito in via della Croce. Giovanni Donzelli, esponente di spicco di FdI, è particolarmente legato alla Tuscia, che lo ha visto impegnato già durante la campagna elettorale per le elezioni regionali. E’ stato inoltre l’organizzatore della conferenza programmatica del partito svoltasi a Pescara.

Ad accompagnarlo ci saranno Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, Daniele Sabatini capogruppo FdI in Regione Lazio, il consigliere regionale Giulio Zelli e la candidata alle prossime elezioni europee Antonella Sberna.