“Esprimo ad Antonella Sberna, a nome mio personale e del gruppo consiliare Fdi di Viterbo, le più vive congratulazioni per il prestigioso incarico. Una vittoria per il territorio che conferma l’autorevolezza della nostra leader Giorgia Meloni e la crescente ‘centralità’ del Gruppo Ecr. Antonella saprà rappresentarci, come sempre, con competenza e caparbietà, mettendo sicuramente al primo posto le istanze del suo territorio e dell’Italia tutta. Buon lavoro e ad Majora!”. Così, in una nota, Laura Allegrini, Matteo Achilli e Pietro Amodio.