“Il Governo è al lavoro per affrontare le sfide della Green economy, mantenendo gli impegni assunti sia in ambito nazionale che a livello internazionale”. Lo dichiara l’onorevole Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera dei deputati, intervenendo a Ecomondo 2024, gli Stati generali della Green economy in corso a Rimini. “Stiamo lavorando sugli obiettivi da raggiungere per ottenere risultati concreti ma, per vincere queste sfide, è assolutamente necessario ascoltare i territori e le rispettive filiere socio-economiche”, prosegue l’onorevole Rotelli. “Sulla decarbonizzazione, ad esempio, siamo pronti dal 2017 – spiega il deputato - poi c’è stata la crisi del gas russo e la centrale di Civitavecchia, tra il 2019 e il 2020, è tornata a lavorare alla massima potenza, come non accadeva da decenni. Il termine ultimo per lo spegnimento è il 2025, ma non possiamo dimenticare che c’è un indotto importante di circa 800 lavoratori: dobbiamo monitorare proposte e alternative per non depauperare il territorio”. “Particolare attenzione – aggiunge Rotelli - è destinata al tema della dispersione dell’acqua, principalmente causata dallo stato obsoleto delle infrastrutture: anche in questo caso, il Governo ha messo in atto interventi importanti per limitare le perdite delle reti idriche; senza dimenticare lo stanziamento, nel 2024, di oltre 1 miliardo di euro per il dissesto idrogeologico. Ritengo, infine, che per lo studio dei singoli territori e predisporre un’agenda di priorità relativa agli interventi da attuare, sia centrale il ruolo delle Regioni, da cui, non a caso, deriva l’elenco delle necessità di spesa e con le quali il dialogo costante resta essenziale”, conclude l’onorevole Rotelli.