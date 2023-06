MONTEFIASCONE - La prova del 9, per il governo di Giulia De Santis, è fissata per martedì prossimo.

Alle 9,30 è stata infatti convocata la seduta di consiglio comunale, durante la quale si valuterà l’effettiva tenuta della maggioranza di centrosinistra. L'ultima seduta, la settimana scorsa, è andata deserta dopo le assenze in maggioranza e con l'opposizione rimasta fuori.

Sono sette i punti all'ordine del giorno, tra cui l'approvazione del bilancio i cui termini sono ormai scaduti. Un fatto che ha visto anche l'intervento del senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, che ha chiesto al ministro dell’Interno di valutare provvedimenti per il comune di Montefiascone. Ci sono, poi, la lettura e l’approvazione verbali seduta consiglio comunale del 13 maggio 2023; l’approvazione rendiconto gestione esercizio finanziario 2022 ai sensi dell’articolo 227 decreto legislativo 267/2000; il riconoscimento debito fuori bilancio spese di soccombenza e accessori Tar sentenza Lazio 308/2023; i debiti fuori bilancio polizia locale sentenze sfavorevoli ricorsi verbali codice della strada riconoscimento di legittimità e provvedimento di ripiano di cui agli articoli 193 e 194 del decreto legislativo 267/2000; l’approvazione regolamento servizio rimozione veicoli; la nomina componenti consulta agricoltura; e l’alienazione della piccola porzione are pubblica in località Zepponami, foglio 49. Dopo il terromoto della scorsa settimana, comunque, la prima cittadina si mostra tranquilla. «La situazione mi pare sia sotto controllo», ha detto, con toni (pare invece ai più) eccessivamente ottimisti e poco realistici. Staremo a vedere.