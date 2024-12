Il Movimento Civico Francesco Rocca Presidente e l’Associazione Per il Bene Comune annuncia due eventi significativi che si terranno a Viterbo nella giornata di domani, venerdì 13 dicembre. Alle ore 16, in particolare, è prevista l’inaugurazione della nuova sede presso la nuova sede in via Cardarelli, 7, con il taglio del nastro alla presenza del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e di altri rappresentanti regionali e locali del movimento, tra cui Fabrizio Molina, Mario Luciano Crea, Silvano Moffa, Luisa Ciambella e Renato Bacciardi. Questo momento segna un importante passo avanti per la comunità e per il lavoro del movimento sul territorio, promuovendo crescita e partecipazione. A seguire, alle 17, si terrà la presentazione di “Next People”, il laboratorio di formazione civica dedicato ai giovani, promosso dal Movimento Civico Francesco Rocca Presidente e dall’Associazione Per il Bene Comune. La lezione inaugurale sarà introdotta da Luisa Ciambella e tenuta dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. “Next People” mira a costruire una cultura civica basata su trasparenza, efficienza e sostenibilità, preparando i giovani a partecipare attivamente alla vita sociale e amministrativa delle comunità. Un’occasione unica di crescita e dialogo, rivolta non solo ai giovani ma a tutti i cittadini desiderosi di contribuire al bene comune.

