NEPI – Il consiglio comunale dei giovani, eletto a febbraio, sta portando avanti il suo operato con l’enfasi caratteristica dei giovani.

I temi affrontati e in cui si stanno impegnando sono diversi: si parte dalla cultura per poi passare al divertimento ed allo sport. In poco più di tre mesi i vari membri hanno partecipato all’incontro sulla gentilezza insieme alle scuole elementari di Nepi, alla presentazione del libro “I fantasmi della Tuscia”, al benvenuto al nuovo vescovo della diocesi di Civita Castellana, monsignor Marco Salvi, alla mostra fotografica per il centenario della nascita di Tommaso Maestrelli e al raduno provinciale del corpo dei Bersaglieri. Hanno anche organizzato un aperitivo di benvenuto gratuito aperto a tutti ed una serata in discoteca per far conoscere meglio i giovani nepesini tra loro ed instaurare legami veri. Come ultimo evento hanno partecipato alla sagra del Salame cotto e del Pecorino dove al loro stand hanno organizzato una riffa ed esposto le varie idee per eventi futuri a tutti i nepesini interessati. E’ possibile restare aggiornati sui loro progetti attraverso i social per restare aggiornati. «A nome del consiglio giovani - dicono in una nota - ringraziamo tutti».