CERVETERI - È «rammaricato» per «non aver ricevuto un invito per l'incontro tra l'amministrazione e i ragazzi dell'istituto Enrico Mattei» dove si è parlato del consiglio comunale dei giovani. A parlare è il consigliere di Forza Italia, Emanuele Vecchiotti. «Nonostante le tante iniziative che sto portando avanti a favore dei più giovani tra cui “A scuola di Parlamento”, la donazione di due “Panchine Rosse” di cui una proprio al Mattei, l’approvazione della mozione a mia prima firma per chiedere le elezioni di tale organo entro giugno e gli altri progetti a cui stiamo lavorando, la maggioranza ha preferito non estendere l’invito ricevuto dagli studenti al sottoscritto. Ancora una volta l’amministrazione ci chiude le porte in faccia - prosegue il consigliere comunale d'opposizione - intestandosi tutto il merito di una iniziativa in realtà condivisa da tutti e per il quale mi sono speso in più occasioni e ho presentato una mozione, già approvata. Il modus operandi è già stato visto più e più volte, mascherarsi dietro inviti ad hoc dei propri delegati senza estendere la partecipazione, per cercare goffamente di accaparrarsi consensi. Siamo abituati a vedere negate le occasioni di confronto, ma questa volta addirittura in un Istituto scolastico dove la parola democrazia dovrebbe essere praticata oltre che insegnata. È la solita ipocrisia di voler apparire come gli unici interessati ai giovani per cercare di vincere le elezioni, evitando il confronto dialettico».