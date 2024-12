VITORCHIANO - Turisti da tutta Italia nel borgo sospeso di Vitorchiano anche nella domenica di Pasqua appena trascorsa. Le presenze in paese dei visitatori sin dal pomeriggio di sabatosono state numerose.

«L'area camper, molto utilizzata, rappresenta l'ennesima conferma molto positiva delle scelte intraprese per il rilancio turistico e ricettivo del territorio - spiegano dall’amministrazione comunale - Un'area attrezzata, quella lungo strada Teverina e intitolata a Padre Ettore Salimbeni, che rappresenta di per se un valido strumento in più per stimolare ed ampliare l'offerta ricettiva nel nostro splendido territorio».

«Il nostro piccolo borgo - proseguono dal Comune - si conferma tra i centri di maggiore attrazione nella provincia di Viterbo. Visitatori da ogni parte d’Italia hanno ammirato, e ammireranno, il centro storico medioevale con le sue chiese, gli antichi palazzi e i caratteristici vicoli nonché il belvedere, con il Moai, da cui si gode di una splendida veduta della rupe su cui si erge Vitorchiano», conclude l’amministrazione.

