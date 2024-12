CIVITAVECCHIA – Il centrosinistra è pronto ufficialmente ad entrare nel vivo della campagna elettorale in vista delle prossime elezioni amministrative. Il nodo è sciolto ed il candidato sindaco è stato scelto: sarà infatti l’attuale capogruppo del Pd Marco Piendibene a rappresentare la coalizione composta da Partito democratico, Demos, Alleanza Verdi Sinistra e Lista Unione Civica.

Lo aveva già fatto intendere la scorsa settimana il segretario dem Piero Alessi, quando rispondendo all’invito del sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei di ricorrere alle primarie, per andare ad individuare il miglior candidato possibile per la coalizione, aveva chiarito come, di fatto, una figura sul tavolo che rispondesse a questi criteri ci fosse già. Ed era appunto quella di Marco Piendibene che verrà presentato ufficialmente domani alla città nel corso di una conferenza stampa.