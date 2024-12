CIVITAVECCHIA – «Una importante opportunità lavorativa per i nostri giovani. È quella offerta da Automar, società del gruppo Grimaldi, e presentata ieri in Autorità di Sistema Portuale con l’iniziativa di Alis denominata, non a caso, “Drive your future”».

Lo dichiara in una nota Massimiliano Grasso, candidato Sindaco di Civitavecchia per il centrodestra, all’indomani della partecipata iniziativa presso la sede dell’AdSP del Mar Tirreno centro settentrionale a Molo Vespucci.

«Come annunciato dal presidente Costantino Baldissara – continua Grasso -, la società assume ben 80 autisti per le bisarche adibite al trasporto delle automobili che giungono via mare presso il nostro porto. Si tratta di una occasione da cogliere per chi vuole investire su se stesso e sulla propria professionalità. Proprio la logistica rappresenta uno dei pilastri del nostro progetto di sviluppo per Civitavecchia, con il quale intendiamo portare la città nel futuro. Coniugare la presenza di gruppi imprenditoriali leader mondiali del ro-ro e della logistica come Grimaldi, che ora ha acquisito in concessione anche la nuova darsena traghetti, con la creazione di un polo formativo mirato e incentrato sugli Its, significa creare il fondamentale incontro tra domanda e offerta di lavoro. È quanto intendiamo fare da subito – conclude il candidato del centrodestra – nell’ambito delle azioni mirate per integrare sempre di più la città e il suo porto».

©RIPRODUZIONE RISERVATA