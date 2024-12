SORIANO NEL CIMINO - «Un grande piacere aver partecipato alla presentazione del progetto di restauro di palazzo Chigi Albani, avvenuta sabato a Soriano nel Cimino, organizzata dal sindaco Roberto Camilli, moderata dal vicesindaco Rachele Chiani, con gli interventi dell’architetto Margherita Eichberg, soprintendente per Viterbo e Etruria meridionale, dei funzionari della Soprintendenza dei Beni Culturali e del responsabile dell’ufficio tecnico di Soriano nel Cimino». Così, l’onorevole Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera. Tantissime le persone che hanno partecipatoalla conferenza di presentazione dell'importante progetto. Un'iniziativa che ha riscosso grande attenzione per il significativo impatto che avrà sullo storico palazzo e sul paese dei monti Cimini. Un'opera da 5 milioni di euro che permetterà di restaurare, ma anche valorizzare e promuovere, la storica struttura.

«Il recupero di palazzo Chigi Albani è frutto di una visione d’insieme e del lavoro svolto dall’amministrazione comunale, che nella sua valorizzazione ha investito 500mila euro, e della soprintendenza, che ha messo a disposizione 1.3 milioni di euro per il suo consolidamento. A questi finanziamenti - spiega Rotelli - vanno aggiunti i 5 milioni di euro provenienti dal ministero della Cultura, grazie al ministro Sangiuliano, che ha inserito il palazzo nell’ambito del “piano strategico beni culturali”. La valorizzazione e la promozione di palazzo Chigi Albani è un grande risultato per il nostro territorio, che sempre più si caratterizza per le sue bellezze storiche e architettoniche».

«Un ringraziamento particolare va all’architetto Eichberg. La collaborazione con la soprintendenza è un elemento fondamentale per riconoscere e valorizzare i beni e i luoghi storici della provincia di Viterbo», conclude Rotelli.

