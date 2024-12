CIVITA CASTELLANA - «L’istituzione della Zona logistica semplificata da parte della regione Lazio è un provvedimento rivoluzionario che tende a rilanciare definitivamente i siti produttivi del Lazio. In questo modo, il distretto industriale di Civita Castellana potrà beneficiare di un rinnovato sviluppo infrastrutturale e dello snellimento burocratico previsti dalla norma. Verranno semplificati i processi amministrativi e incentivati nuovi investimenti: questo non può che essere considerato un passaggio epocale per il nostro territorio». Così il sindaco di Civita Castellana, Luca Giampieri, sull’istituzione della Zona logistica semplificata (Zls) nel Lazio. «A beneficiarne – aggiunge il primo cittadino – non saranno solo le imprese già strutturate, che potranno avviare nuovi investimenti, ma anche le nuove che nasceranno grazie a tutta una serie di agevolazioni connesse ad un nuovo sistema integrato di trasporti e infrastrutture. Un plauso, quindi, alla giunta Rocca per questa proposta, approvata dal consiglio dei ministri di concerto col ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e col ministero dell’Economia e delle finanze”. Anche Fratelli d’Italia interviene sulla Zls e coseguenti opportunità di sviluppo del territorio. «Apprendiamo con grandissima soddisfazione l’inserimento, da parte della Giunta regionale del Lazio, di Orte all’interno del perimetro della Zls (Zona logistica semplificata), insieme a Viterbo, Tarquinia e Civita Castellana», si legge nella nota di FdI, che aggiunge: «Con la nascita della Zls si tende a favorire lo sviluppo del sistema economico infrastrutturale, attraverso l’introduzione di un regime di semplificazione amministrativa. L’intento è quello di far crescere le attività produttive, grazie allo snellimento delle procedure burocratiche e alle agevolazioni fiscali e contributive: le realtà che si troveranno ad operare nella Zls, infatti, potranno attrarre investimenti necessari alla creazione di un sistema integrato ed efficiente di infrastrutture e trasporti, per rilanciare l’economia del territorio, favorendo gli scambi commerciali». «Finalmente – prosegueono da FdI – viene messo in campo uno strumento utilissimo per la città di Orte, nota per la posizione strategica e importantissima per la presenza, in contemporanea, della stazione ferroviaria, del casello autostradale, della superstrada sulla direttiva Civitavecchia – Venezia e dell’Interporto». «E’ doveroso – conclude la nota – un ringraziamento a tutta la Giunta regionale e, in particolare, ai consiglieri regionali del nostro territorio, il capogruppo di FdI Daniele Sabatini, e il presidente della Commissione Agricoltura, Giulio Zelli. Un ringraziamento va, ovviamente, anche all’onorevole Rotelli per l’attenzione che, ormai da anni, dimostra verso il nostro territorio. Per quel che riguarda, invece, l’amministrazione di Orte, siamo costretti a sottolineare come, con la delibera per l’uscita dall’Interporto di Orte, per l’ennesima volta abbia sbagliato i tempi e l’approccio allo sviluppo di questo territorio».