CERVETERI – Governo civico e Cerveteri democratica lasciano la maggioranza del sindaco Gubetti. I due gruppi politici avrebbero deciso di abbandonare non solo gli scranni di maggioranza in consiglio comunale ma anche i loro assessori. Via, dunque, anche l’assessore ai Lavori Pubblici Matteo Luchetti.

Nei giorni scorsi a rassegnare le proprie dimissioni, “per motivi personali” era stata l’assessore alle Politiche sociali, Francesca Badini (che in consiglio comunale faceva riferimento al consigliere Galli).

I due gruppi avrebbero garantito al primo cittadino solo un appoggio esterno.(segue)