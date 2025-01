"Con il voto e l'approvazione di questa mattina, abbiamo compiuto un passo decisivo verso una riforma costituzionale fondamentale: la separazione delle carriere dei magistrati. È un provvedimento atteso da anni, che segna una svolta importante nel nostro sistema giudiziario, fortemente voluto dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e dal Governo guidato da Giorgia Meloni.

Il principio che ispira questa riforma è chiaro e semplice: garantire una giustizia equa e imparziale. La stessa distanza che oggi esiste tra il giudice e la difesa deve essere garantita anche tra il giudice e l'accusa. Solo così possiamo assicurare che il processo non sia sbilanciato e che i diritti di tutte le parti siano tutelati in maniera equa.

Questo primo via libera non è solo un atto formale, ma un segnale forte per la nostra Nazione, che da troppo tempo aspettava un intervento concreto su un tema così delicato. Si tratta di una riforma che guarda al futuro e pone al centro il valore della giustizia come pilastro della nostra democrazia". Così il deputato Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera.