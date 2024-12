È iniziata domenica dal cuore della città di Viterbo, a Piazza della Repubblica, la campagna elettorale che vedrà Gioventù Nazionale protagonista al fianco di Antonella Sberna, nella storica opportunità per la Tuscia di essere finalmente rappresentata al Parlamento Europeo. Con Fratelli d'Italia l'8 e il 9 giugno «possiamo finalmente rovesciare quella maggioranza con socialisti e liberali che ha preferito inseguire ciecamente l'ideologia green e del politicamente corretto, che si è dimostrata lontana dai veri bisogni dei popoli europei e dalle loro identità». Così Gioventù Nazionale Provincia di Viterbo, che aggiunge: «Oggi abbiamo un'opportunità storica della quale l’Italia e la Tuscia dovranno essere portavoce, nella sfida in cui l’Italia può cambiare l’Europa. Ci faremo trovare pronti con competenza, con passione, con chi ha in testa l’obiettivo e nel cuore il desiderio di tutti quei ragazzi che vogliono un'Europa diversa, lontana dai calcoli dei burocrati e più vicina ai cittadini.

Lo faremo impegnandoci nelle prossime settimane, con decine di ragazzi e tanti eventi per Antonella Sberna al Parlamento Europeo, per una Tuscia finalmente rappresentata in Europa. 8 e 9 giugno vota Fratelli d’Italia e scrivi “Meloni Procaccini Sberna"», concludono.

