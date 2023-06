CIVITA CASTELLANA – Raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti, aggiudicata la gara: sarà la Ecology srl il partner privato della Sate spa nella gestione dei servizi ambientali sul territorio di Civita Castellana.

«La proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione di gara è stata approvata e, di conseguenza, la gara è stata aggiudicata in via definitiva alla Ecology srl, nuovo partner privato della Sate spa che gestirà i servizi ambientali – annuncia l’assessore all’Ambiente Massimiliano Carrisi –. Non posso che ritenermi soddisfatto dell’enorme risultato raggiunto, che consentirà all’amministrazione Giampieri di affidare un progetto e un servizio di raccolta dei rifiuti più rispondenti ai bisogni dei cittadini».

«Con la conclusione delle procedure di gara ad evidenza pubblica si chiude definitivamente un capitolo – continua Carrisi - e si apre allo stesso tempo un nuovo fronte operativo e tecnico che metterà il Comune e la Sate nella condizione di migliorare la gestione del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani, spazzamento stradale e altre attività accessorie. Ora i cittadini potranno godere di servizi puntuali e maggiormente efficienti, come ad esempio la raccolta della frazione organica, che sarà effettuata per tre giorni alla settimana per tutto l’anno, il martedì, giovedì e sabato, anziché solo nel periodo estivo come avviene attualmente, al fine di ridurre il disagio causato ai cittadini dalla presenza della frazione organica nelle abitazioni».

L’iter amministrativo prevede alcuni passaggi normativi obbligatori preliminari alla stipula del contratto di appalto, che presumibilmente verrà sottoscritto entro l’estate. In seguito il nuovo progetto verrà compiutamente illustrato alla cittadinanza.

«Credo sia un altro importante traguardo raggiunto dall’Amministrazione Giampieri – conclude l’assessore all’Ambiente -, che dopo aver rivoluzionato il modello organizzativo dell’ente comunale, raggruppando le tante aree prima esistenti in due macroaree, amministrativa/contabile e tecnica, oltre all’area vigilanza, e dopo aver proceduto all’assunzione di dipendenti in ogni settore, sta iniziando a vedere i frutti del complesso lavoro portato a compimento con costanza, abnegazione e, soprattutto, nell’interesse esclusivo e preminente della cittadinanza».