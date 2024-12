Anche Umberto Fusco si contratula con Vincenzo Petroni per l’elezione al consiglio delle Autonomie Locali

«Esprimo le mie congratulazioni a Vincenzo Petroni per l’importante risultato ottenuto nelle elezioni per l’elezione del nuovo Consiglio delle Autonomie Locali (Cal), come primo degli eletti nella lista di centrodestra», commenta in una nota Fusco. «Il risultato rafforza il ruolo di Forza Italia sul territorio come forza politica di riferimento per amministratori e cittadini, ma anche quello della Tuscia che saprà tramite il lavoro di Petroni rappresentare al meglio le istanze del viterbese».

«Sono certo - aggiunge Fusco - che Vincenzo, amministratore di lungo corso e già Presidente del Consiglio comunale di Sutri, saprà svolgere, infatti, un ottimo lavoro di coordinamento e raccordo tra la Regione Lazio e gli Enti locali», conclude il senatore leghista.

