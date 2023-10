FIUMICINO - «I luoghi di ritrovo nelle aree verdi del nostro territorio devono essere preservati. Per questo abbiamo presentato una mozione, su nostra idea ma firmata da tutti i capigruppo, per la riqualificazione del parco giochi di via Maiori a Fregene». A parlare sono Stefano Calandra, capogruppo della Lega e Roberto Feola, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Fiumicino, dopo l’approvazione all’unanimità – maggioranza e opposizione – in consiglio comunale.«L’obiettivo della mozione – spiegano Calandra e Feola – è dare nuova vita all’area giochi e risanare un terreno che troppo spesso diventa inagibile a causa del ristagno d’acqua, rendendo ai bambini quasi impossibile giocare. Sostituire o migliorare i giochi significherebbe rendere il parco più inclusivo: eliminando le barriere architettoniche si agevola l’accesso al gioco ha chi ha una disabilità molto grave. Le migliorie, inoltre, potranno permettere di giocare anche ai bambini con disabilità sensoriali o relazionali. Questo perché il parco giochi deve essere un luogo dove tutti possano interagire senza alcuna differenza».

«Chiediamo anche – concludono – che tale parco sia intitolato a Mario Facco, campione d’Italia 194 con la S.S. Lazio: una persona le la cittadinanza di Fregene vuole ricordare dopo la sua scomparsa. Per questo obiettivo, faremo un emendamento a parte»