SANTA MARINELLA – Il presidente del Comitato Forza Popolare Angelo Bondi, ringrazia il sindaco Tidei per aver espresso parole di sostegno al nuovo gruppo civico che è nato due giorni fa. “La convergenza di intenti e di azioni che il sindaco declina in maniera propositiva – dice Bondi - sarà possibile quando questa amministrazione inizierà a fare qualcosa di concreto e tangibile per la città ed i cittadini, qualsiasi cosa che sia differente dal taglio di un nastro sopra una buca o dall’inaugurazione di stanze vuote e cantieri da ultimare. Forza Popolare nasce proprio sotto l’egida della diversità, diversità da quella politica che ha amministrato questa città per decenni in maniera autoreferenziale mentre tutto intorno il mondo girava vorticosamente ed il tempo passava. Forza Popolare vuole rappresentare la voce di tutti quei cittadini che vorrebbero ripristinare la collegialità, la condivisione, la trasparenza e, nel caso, il diritto alla critica, anche feroce, sulle scelte che interessano il futuro della città e dei suoi abitanti. Tutti assieme vogliamo riportare Santa Marinella a primeggiare, come sempre le è riuscito in passato, nei confronti di altre località di mare, e ridare credito e possibilità a quelle realtà che hanno contribuito a dare a questa città una sua propria identità a livello nazionale, il mare, il clima, lo sport, l’accoglienza, l’eleganza. “Ecco – conclude Bondi rivolgendosi al sindaco - Forza Popolare è questo e sarà molto di più perché è un soggetto attivo, vivo, dialogante e inclusivo, che non cerca poltrone ma vuole incidere nella vita di questa Comunità con rispetto e competenza. Noi siamo pronti a scendere in campo e tanti cittadini insieme a noi”.

