MONTALTO – Il coordinamento di Forza Italia Montalto di Castro e Pescia Romana è stato rappresentato a Telese Terme (Bn) in occasione della tre giorni dedicata al lancio del nuovo "Manifesto della Libertà", il documento programmatico che rafforza l'identità del movimento come cristiano, liberale, riformista, garantista, europeista e atlantista.

«A portare la voce del territorio e a partecipare attivamente ai lavori è stato il nostro vice coordinatore ed ex sindaco, Sergio Caci,- affermano da Fi - che ha preso parte a un dibattito intenso e concreto sull'azione politica del futuro. La manifestazione, che si è svolta all'insegna della libertà e nel solco degli insegnamenti del presidente Silvio Berlusconi, di cui ricordiamo il compleanno, ha evidenziato la volontà del partito di essere una "comunità politica che sa di dover crescere ancora, e che ha bisogno di ascoltare per poter decidere", come sottolineato nelle riflessioni emerse al termine dell'evento».

Sergio Caci, riassumendo l'esperienza, ha espresso grande soddisfazione: «Quello che mi porto a casa da Telese è l’immagine di un partito in ascolto, pronto a lavorare, capace di unire. Queste giornate sono state, davvero, un laboratorio di politica viva, utile a dare a ciascuno di noi strumenti migliori per tornare nei propri territori e affrontare le sfide quotidiane».

Il Manifesto, incentrato sulla Centralità della persona — “La persona precede lo Stato ed è ontologicamente portatrice di diritti inalienabili” — si pone come impegno a «trasformare la libertà in realtà concreta, che si fondi su lavoro, dignità e opportunità per tutti».

Il coordinamento locale desidera ringraziare sentitamente il segretario nazionale e vicepremier, on. Antonio Tajani, per i saluti che ha voluto rivolgere in particolare al coordinamento di Montalto e Pescia. Un pensiero speciale è stato espresso per l'occasione del quarantesimo compleanno del segretario locale, Giovanni Corona, a riprova della vicinanza e attenzione della leadership nazionale anche verso le realtà territoriali.

Forza Italia Montalto e Pescia Romana riafferma il proprio impegno «per costruire un futuro di libertà, moderazione e competenza per il Paese, portando le istanze della Tuscia nei dibattiti nazionali». ©RIPRODUZIONE RISERVATA