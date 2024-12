TARQUINIA - Forza Italia apre le porte della sua nuova sede. L’inaugurazione è prevista per lunedì 18 marzo alle ore 18 presso Corso Vittorio Emanuele. «Una grande opportunità per rafforzare i legami tra il partito e i cittadini - affermano gli azzurri - Saranno presenti esponenti di spicco di Forza Italia, tra cui il capogruppo al senato Maurizio Gasparri, il deputato e responsabile nazionale dell’organizzazione del partito Francesco Battistoni, il deputato Alessandro Battilocchio, l’europarlamentare Salvatore De Meo, il capogruppo in consiglio regionale Giorgio Simeoni e il presidente della Provincia Alessandro Romoli. Accanto a loro, numerosi amministratori e simpatizzanti che condividono gli ideali del partito e che vogliono dimostrarci la loro vicinanza».

«La nuova sede di Forza Italia - spiegano dal partito - rappresenta un punto di incontro per tutti coloro che credono nei valori della libertà, della solidarietà e del progresso. È uno spazio aperto alla partecipazione attiva dei cittadini, giovani, donne; un luogo dove le idee possono essere condivise e discusse per il bene comune. Un’occasione per celebrare l’apertura della nuova sede di Forza Italia a Tarquinia e per continuare a costruire un futuro migliore per la nostra città».

©RIPRODUZIONE RISERVATA