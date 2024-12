TARQUINIA - In occasione della Giornata internazionale della donna, una delegazione di Forza Italia giovani Tarquinia e Azzurro Donna Tarquinia, guidati dai referenti Francesco ed Elena Presciutti, ha partecipato con vigore e passione all'evento "Dignità e Libertà" tenutosi a Viterbo. L'evento, che si è svolto nel suggestivo scenario di piazza delle Erbe, è stato un momento di riflessione e di impegno per discutere delle disuguaglianze di genere e per raccogliere le firme per l’istituzione di un Osservatorio nazionale dei disturbi del comportamento alimentare.

Il gazebo, organizzato in concomitanza con la conferenza stampa presieduta dall'onorevole Francesco Battistoni e il presidente della Provincia Alessandro Romoli, ha rappresentato un'occasione per esprimere solidarietà e supporto alla lista Azzurri per la Tuscia, in vista delle imminenti elezioni provinciali del 17 marzo. «Il nostro impegno per la dignità e la libertà non conosce confini», ha dichiarato Francesco Presciutti, responsabile di Forza Italia Giovani Tarquinia. «Siamo qui oggi per sostenere una visione di società inclusiva e rispettosa dei diritti di tutti. Una giornata per parlare del ruolo delle donne e di come combattere le disuguaglianze di genere». Elena Presciutti, vice coordinatrice di Azzurro Donna Tarquinia, ha aggiunto: «Oggi non solo mimose, ma anche atti concreti; abbiamo sostenuto con questo gazebo la raccolta firme per l'istituzione dell'osservatorio nazionale per i disturbi del comportamento alimentare, un tema, quello dei disturbi alimentari, di cui in Italia non si discute ancora a sufficienza ma che riguarda tantissime persone in primis i giovani. La partecipazione attiva dei giovani e delle donne di Tarquinia a questo evento testimonia la determinazione e l'unità della comunità nel promuovere valori di dignità e libertà per tutti».

©RIPRODUZIONE RISERVATA