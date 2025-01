«Desidero comunicare con entusiasmo che Forza Italia, nella nostra provincia, è più viva e attiva che mai. Con oltre 1500 tesserati, il nostro partito si conferma un punto di riferimento solido e dinamico per tutti coloro che credono nei nostri valori e nei nostri obiettivi». E’ quanto afferma il segretario provinciale Alessandro Romoli.

«La nuova sede del partito - spiega -, recentemente completata, è pronta per accogliere tutti i nostri iscritti e sostenitori. L’inaugurazione sarà un momento importante per ritrovarci, rafforzare il nostro spirito di squadra e condividere insieme la nostra visione per il futuro. Il prossimo incontro del partito è già fissato per il 7 febbraio, un’occasione per discutere i nostri progetti e pianificare le prossime iniziative sul territorio». «A Viterbo, l’unica voce ufficiale incaricata di rappresentare Forza Italia è quella di Fabrizio Purchiaroni, commissario comunale del nostro partito. Il suo ruolo sarà fondamentale per garantire una comunicazione chiara e coerente a livello locale. Siamo pronti a proseguire il nostro lavoro con determinazione e a confrontarci con le sfide che ci attendono. Forza Italia c’è e continuerà a esserci, sempre al servizio della nostra provincia e della nostra comunità», conclude Romoli.

©RIPRODUZIONE RISERVATA