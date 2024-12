Forza Italia, dopo la crisi con Fratelli d’Italia, stringe l’accordo con la Lega in occasione delle elezioni per il Comitato di rappresentanza dei sindaci sulla sanità in programma lunedì. “Continua il clima di grande collaborazione nella Tuscia tra Forza Italia e Lega - si legge in una nota congiunta - i due partiti presenteranno infatti la lista comune “Centrodestra per la sanità” in occasione delle elezioni per il Comitato di rappresentanza dei sindaci della Asl.

Quest’ultimo è un organo nato con lo specifico obiettivo di favorire e coordinare la collaborazione tra i sindaci dei comuni della provincia di Viterbo e l’Asl. Forza Italia e Lega – in un clima di massima amicizia, fiducia reciproca e collaborazione – hanno deciso dunque di unire le forze per rappresentare il centrodestra anche in questa sede”.

«Il nostro è sempre stato un approccio dialogante con tutte le forze politiche perché a questo livello c’è bisogno di azioni amministrative concrete che facciano il bene dei cittadini – commenta il segretario provinciale di Forza Italia di Viterbo, Alessandro Romoli - Rinnoviamo dunque una collaborazione con la Lega, nel nome dei valori del centrodestra, per portare avanti la nostra idea di sanità e di capillarità dei presidi di assistenza sul territorio».

«Quello della sanità è da sempre uno dei temi più sentiti nella Tuscia – aggiunge il segretario provinciale della Lega di Viterbo Andrea Micci - Abbiamo ritenuto dunque opportuno presentarci con una lista comune per dare un fattivo contributo all’implementazione dei servizi sanitari nella nostra provincia. Questa - conclude Micci - è la nostra idea di politica, basata sull’incontro e sul dialogo per poter servire al meglio i cittadini».