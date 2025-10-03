CIVITAVECCHIA – Si è svolto al Parco Yuri Spigarelli il primo direttivo cittadino di Forza Italia dopo il congresso unitario, un appuntamento che ha segnato il ritorno alla piena operatività del partito. L’incontro, molto partecipato, ha visto la presenza delle articolazioni giovanili e di Azzurro Donna, oltre a esponenti della lista Poletti, probabile segnale di apertura verso un percorso comune.

Il commissario degli azzurri Roberto D’Ottavio, ha illustrato quelle che sono le criticità attuali, fissando con chiarezza la linea: «L’opposizione non può essere fine a se stessa. Con la precedente amministrazione, insieme a Lega e Fratelli d’Italia, abbiamo messo in campo progetti per lo sviluppo della città che daranno frutti nei prossimi anni. Se li abbiamo votati allora, convinti della loro bontà, oggi non possiamo rinnegarli. Non possiamo permettere al centrosinistra di rivenderseli: il loro compito è portarli avanti, non intestarseli».

Anche perché chi oggi è in maggioranza – ha ricordato D’Ottavio – si era astenuti proprio su quelle delibere. Dal direttivo è emerso anche un messaggio interno: Forza Italia vuole tornare a essere attrattiva puntando a diventare il primo partito della città. In questa prospettiva, è stata evidenziata la crescente attenzione e il progressivo avvicinamento di personalità politiche anche a livello istituzionale.

