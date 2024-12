NEPI - Diciotto tonnellate di aiuti alimentari destinate alla popolazione palestinese che vive nella Striscia di Gaza. Partite dai magazzini Coldiretti a Nepi in direzione Brindisi, e poi in aereo verso la Giordania, da dove attraversando Israele giungeranno a destinazione. E' il primo carico raccolto con l'iniziativa “Food for Gaza” e, a presentare l'operazione, ieri nel centro logistico Coldiretti, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante una conferenza stampa alla quale hanno preso parte anche i rappresentanti di FAO, WFP, FICROSS e Protezione Civile, partner di “Food for Gaza”.

«Noi dobbiamo assolutamente dare un segno di amicizia nei confronti di un popolo che soffre: siamo amici di Israele, siamo amici dell'Autorità nazionale palestinese, del popolo palestinese che non ha nulla a che fare con Hamas», ha detto il titolare della Farnesina. «Stiamo lavorando tantissimo - ha aggiunto - perché si possa arrivare a un cessate-il-fuoco, si possano liberare gli ostaggi, si possa finalmente far arrivare materiale umanitario - alimentare e non - alla popolazione civile palestinese».

«Se ne parla poco, però l'Italia sta facendo molto per aiutare la popolazione civile», ha anche detto Tajani. “Food for Gaza” è un «progetto umanitario che riteniamo giusto in questo momento di grande difficoltà del popolo palestinese». «Un gesto per la popolazione che soffre», ha aggiunto Tajani. Nel dettaglio, il primo carico pronto a partire è composto da 24 tonnellate di razioni già pronte da mangiare (pomodoro in latta, legumi in scatola); 18 tonnellate di pasta, riso e cous cous che aiuteranno 550mila persone per 3 mesi; 7 tonnellate di sale marino per 1 milione di persone. Coldiretti ha raccolto 17,5 tonnellate di aiuti alimentari: 2,6 tonnellate di pomodoro in latta; 2,3 tonnellate di cous cous; 12,5 tonnellate di legumi e 2,6 tonnellate di pomodoro in latta.

Dal 7 ottobre 2023, l’Italia è in prima fila nella risposta all’emergenza umanitaria nella Striscia di Gaza. Da allora il Governo ha stanziato una serie di pacchetti di aiuti per un totale di 55 milioni di euro. In tale ambito si situa l’iniziativa “Food for Gaza”, lanciata dal vice presidente del Consiglio Tajani per portare un aiuto concreto per la sicurezza alimentare e per la salute dei civili palestinesi, il cui stanziamento totale ammonta attualmente a 30 milioni di euro.

Alla partenza del carico, erano presenti, tra gli altri, il sottosegretario Francesco Battistoni, il presidente di Coldiretti, il presidente della provincia Alessandro Romoli, il consigliere comunale Giulio Marini, il sindaco di Nepi e l’ex sindaco di Viterbo Giovanni Arena.

©RIPRODUZIONE RISERVATA