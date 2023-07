CERVETERI - L'isola ecologica sulla Settevene Palo Nuova chiusa fino a domani (incluso) per lavori di ammodernamento e messa in sicurezza e scoppia il caos in città. L'annuncio dei lavori di restyling sono stati annunciati pochi giorni fa dal primo cittadino insieme al subentro della nuova ditta che si occuperà dal servizio di igiene urbana, ma tanto non è bastato per alleviare i disagi che invece si stanno susseguendo. «Nonostante le comunicazioni che nei giorni scorsi ne annunciavano la temporanea chiusura, davanti ai cancelli del centro di raccolta che riaprirà parzialmente il 4 luglio e a pieno regime dal 13 luglio, si è verificato l'ennesimo paradosso», ha denunciato il consigliere FdI, Luigino Bucchi. «Gli ignari (forse) utenti, infatti, difronte al negato accesso al servizio hanno abbandonato decine di sacchi di immondizia, sanitari, bidoni contenenti residui di vernici, mobili, ... davanti ai cancelli chiusi. Uno sfregio all'ambiente e alla civiltà o semplice disorganizzazione da parte di un'amministrazione che avrebbe dovuto prevedere quanto sta succedendo, organizzando adeguati cassoni all'esterno del centro di raccolta per quanto abitualmente viene conferito presso l'isola ecologica in questione?», si chiede ancora il consigliere Bucchi.

E a denunciare la situazione sono gli stessi utenti, molti dei quali hanno scoperto i cancelli chiusi solo una volta giunti a destinazione: «Stata questa mattina. Discarica chiusa fino al 4 ma il servizio consegna e sostituzione mastelli funziona», scrive Pamela. «Uguale per me, arrivato e cancello chiuso senza neanche un cartello che motivasse la chiusura. Questo comune e tutto quello che gli gira attorno è un disagio organizzativo imbarazzante», gli fa eco Luca. ©RIPRODUZIONE RISERVATA