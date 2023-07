LADISPOLI - «Una preoccupante perdita di 190mila euro nel 2022» per la Flavia Servizi. A lanciare l'allarme è il movimento Ladispoli Attiva che torna a scagliarsi contro l'amministrazione comunale di centrodestra guidata dal sindaco Alessandro Grando: «Da quando è diventato sindaco di Ladispoli, è la seconda volta che la nostra partecipata chiude con un grave disavanzo, tanto che la perdita complessiva - sommando gli ultimi cinque bilanci - è salita a 481.802 euro». Un «grido d'allarme» arrivato anche dalla «dirigente dell'ufficio società partecipate, già nel lontano 2020» e col quale «ha cercato di responsabilizzare il sindaco e l’amministratore unico della società rispetto ad una “situazione di grave difficoltà” che richiedeva di “avviare prontamente un processo di risanamento e riassetto”. Naturalmente di tale risanamento e riassetto non si è avuta alcuna traccia, visti i risultati che ne sono conseguiti fino ad oggi.Crediamo che su questo fronte l’amministrazione a guida Grando - sin dal suo insediamento nel 2017 - abbia fallito su tutta la linea. Si è dimostrata incapace nella scelta del management e nelle possibili strategie di sviluppo per questa azienda. Non basta cambiare amministratore unico, come si sta facendo in questi giorni - hanno concluso da Ladispoli Attiva- non può ricadere solamente su una persona, la responsabilità di un'intera gestione senza visione e senza futuro».

