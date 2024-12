CIVITAVECCHIA – “Una lista forte e rappresentativa, forza trainante dell’unico progetto di centrodestra in campo”, l’ha definita il portavoce del circolo cittadino di FdI Paolo Iarlori. “Una squadra che rappresenta un partito unito che con passione, la forza delle idee e la coesione porterà a vincere questa sfida con senso di squadra, militanza e appartenenza”, ha fatto eco il candidato sindaco Massimiliano Grasso. L’obiettivo dei meloniani è confermarsi partito leader della coalizione: lo hanno ribadito i vari esponenti del partito arrivati in città per la presentazione della lista dei 24 candidati alla carica di consigliere comunale.

Si tratta di: Giancarlo Frascarelli, Elena Amalfitano, Attilio Bassetti, Raffaele Cacciapuoti, Isabella Calderai, Kristina Catalano, Antonino Costantino, Francesco Derosas, Remo Fontana, Fabiola Galanti, Simona Galizia, Antonio Carmelo Giorgianni, Claudio La Camera, Annarita La Rosa, Manfredo Meomartini, Roberta Morbidelli, Vincenzo Palombo, Claudia Pescatori, Alessandra Riccetti, Alessandra Roversi, Francesco Serpa Stefan Sas, Romina Sorrentino e Giuseppina Squeglia.

«Un mix perfetto - ha spiegato la consigliera regionale Emanuela Mari - tra esperienza amministrativa e politica e nuovi volti che credono in un grande progetto, quello di portare Massimiliano Grasso al Pincio, magari già al primo turno», «rendendo così Civitavecchia - ha aggiunto il deputato Mauro Rotelli - la più importante città portuale di Italia». «Una proposta importante - ha aggiunto l’onorevole Paolo Trancassini - per la Regione e per ciò che Civitavecchia rappresenta a livello nazionale». Una sfida da vincere, come ribadito dal senatore Marco Silvestroni, «con una lista importante ed un candidato importante, preparato e capace: un buon governo che Civitavecchia merita. Questa città ed il suo porto sono fondamentali per l'Italia». Per il responsabile nazione Organizzazione di FdI Giovanni Donzelli «questa è la migliore risposta ai detrattori e il miglior esempio tra noi e Pd che litiga all'interno, è l’esempio - ha spiegato - di buonsenso che porterà avanti Massimiliano. Se FdI sarà primo partito, farà la differenza, con coerenza, dimostrandosi collante della coalizione, in modo serio, responsabile e coerente».

Il candidato sindaco Grasso ha quindi ringraziato il partito, a tutti i livelli. «Per la prima volta FdI guida la coalizione e guiderà la città come forza primaria - ha sottolineato - andremo a completare la filiera di governo, per il bene del territorio. Una grande opportunità che non possiamo lasciarci sfuggire». Il titolo scelto per la campagna elettorale è “Obiettivo sviluppo”: «Questa sarà la nostra guida - ha concluso Grasso - affinché le aspirazioni della città e del porto di Roma si trasformino in fatti concreti. Ci candidato a guidare città prossimi 10 anni mettendo in campo interventi ed opere di cui Civitavecchia ha bisogno».

