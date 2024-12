ROMA – “Si rinnova anche quest'anno il tradizionale appuntamento con la “Festa della Provincia di Roma- La Destra che vince e governa”, a Palombara Sabina (Viale XXVI Maggio- Centro storico) organizzato dalla Federazione Provinciale di Roma di Fratelli d'Italia”.

Lo annuncia il senatore Marco Silvestroni, presidente della federazione di FdI della provincia di Roma. L'evento si svolgerà il 25 luglio a partire dalle ore 16 e ha lo scopo di far incontrare “i quadri dirigenti, gli eletti, gli iscritti e tanti militanti con un programma ricco di confronti con ospiti illustri. La manifestazione – prosegue Silvestroni – vedrà la partecipazione, tra gli altri, della vicepresidente della regione Lazio Roberta Angelilli, del presidente del consiglio regionale Antonello Aurigemma, del capodelegazione Giancarlo Righini, degli assessori Massimiliano Maselli, Fabrizio Ghera e Manuela Rinaldi, del responsabile nazionale dell’organizzazione Giovanni Donzelli, dei parlamentari europei Nicola Procaccini, Marco Squarta, Carlo Ciccioli, Francesco Torselli, Antonella Sberna, il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, del capogruppo alla Camera Tommaso Foti e al Senato Lucio Malan, di moltissimi eletti nei comuni della provincia di Roma, in città metropolitana di Roma Capitale, in regione, al Parlamento e che vedrà la partecipazione del ministro Francesco Lollobrigida. Anche questa edizione – conclude il senatore Silvestroni – sarà l'occasione per celebrare un anno politico significativo, che ha visto FdI protagonista di tante sfide”.

