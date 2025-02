CIVITAVECCHIA – Prosegue la raccolta firme avviata da Fratelli d’Italia per la petizione nazionale a sostegno delle forze dell’ordine, nell’ambito della campagna “Basta aggressioni alle forze dell’ordine”. Questa mattina, considerato il maltempo, la raccolta si è svolta alla sede di via Carducci e non più a largo D’Ardia.

«La petizione in città ha già superato le 300 firme» ha ricordato il coordinatore Paolo Iarlori, sottolineando come molti cittadini stiano firmando anche «per la richiesta di referendum per la nostra Provincia, altra battaglia che ci vede da sempre in prima linea: una battaglia civica trasversale che è fondamentale per il futuro di Civitavecchia. Un ringraziamento anche al nostro capogruppo consiliare Massimiliano Grasso, che è stato con noi anche nel ruolo di pubblico ufficiale che ha autenticato le firme di tutti i sottoscrittori, come previsto dalla legge e dallo Statuto comunale».

