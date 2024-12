CIVITAVECCHIA – Una importante riunione del coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia, quella che si è svolta ieri a Tivoli, per definire le regole dei congressi comunali che si svolgeranno su tutto il territorio provinciale a partire da gennaio 2025. Il periodo scelto, che va dal 17 gennaio al 23 marzo, rappresenta una finestra strategica per coinvolgere attivamente la base e ridare slancio alla politica locale.

«I congressi locali voluti da Giorgia Meloni – ha commentato il senatore Marco Silvestroni, presidente provinciale di FdI – rappresentano un'opportunità unica per rafforzare il rapporto con gli i iscritti, i dirigenti provinciali e gli amministratori locali e soprattutto per continuare a rafforzare il radicamento territoriale e prenderci carico delle istanze dei cittadini e avere i circoli, come sempre, luogo di ascolto delle esigenze del territorio».

Molte le idee sul tavolo e grande l'entusiasmo dei partecipanti. «È un grande onore collaborare con il senatore Marco Silvestroni per coordinare al meglio queste consultazioni – ha aggiunto il dirigente provinciale Simona Galizia – coinvolgere attivamente la base non è solo uno slogan, ma una necessità. Questo congresso offrirà una piattaforma per discutere e affrontare le sfide locali e nazionali, con un occhio attento alle esigenze del nostro territorio»

Per Paolo Iarlori, coordinatore cittadino, «il periodo dal 17 gennaio al 23 marzo sarà fondamentale – ha sottolineato – per stabilire un dialogo diretto con tutte le realtà della provincia. La partecipazione di ciascun iscritto è fondamentale per il successo di questi congressi. L’entusiasmo che percepiamo sul territorio è un segnale forte che la comunità è pronta ed impaziente di contribuire attivamente alla definizione dei direttivi ed alla vita del nostro Partito, confrontandosi sulle linee programmatiche e strategiche che saranno proposte e discusse in sede congressuale».

Come ribadito da FdI «il congresso non è solo un evento politico, ma un momento di costruzione collettiva per tutta la provincia di Roma. L'impegno e la partecipazione di tutti – hanno concluso dal partito - sono fondamentali per far sì che la politica torni ad essere un vero strumento al servizio dei cittadini».