CIVITAVECCHIA – A pochi mesi ormai dalla scadenza naturale del mandato, cambia ancora la squadra del sindaco Tedesco. Sia in giunta che in consiglio comunale. Questa volta la partita ruota tutta attorno a Fabiana Attig che, già nel corso dell’ultimo consiglio comunale, aveva lanciato un messaggio al primo cittadino, salvando la seduta e mantenendo il numero legato per la ratifica di una variazione di bilancio in scadenza.

Stamattina è stato ufficializzato quanto già si vociferava da qualche tempo nei corridoi del Pincio: il passaggio della consigliera, fino a ieri tra i banchi dell’opposizione dalla Svolta alla Lega. E non solo. Cambia anche l’assetto in giunta, con l’ingresso dell’architetto Paola Rossi – in quota proprio Attig –primo perito demaniale della Regione che si occupò della perimetrazione degli usi civici, al posto di Monica Picca, assessore anche a Fiumicino. (SEGUE)

Nella foto, da sinistra: il coordinatore provinciale della Lega Angelo Valeriani, il neo assessore Rossi, il sindaco Tedesco, il consigliere della Lega Fabiana Attig, l’assessore uscente Monica Picca, il coordinatore regionale della Lega Davide Bordoni