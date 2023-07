SANTA MARINELLA – I consiglieri comunali del centrodestra reputano una vera e propria messa in scena le pratiche per riportare l’ex Polisportiva Santa Severa al suo antico splendore, tanto da rimettere in mano ai vecchi gestori la manutenzione dell’area verde. “Al confronto la storia del Parco della Quartaccia fa quasi sorridere – affermano le minoranze - dopo l’assemblea pubblica, alla quale erano presenti i consiglieri Fiorelli e Baciu, il presidente del consiglio Minghella, la delegata allo sport Marina Ferullo e l’assessore Amanati, la polemica si è fatta aspra. In quell’occasione si è discusso dell'area adiacente il Lungomare di Santa Severa insieme ai cittadini, ed in particolare delle cause del degrado della zona e del futuro della struttura. Restiamo perplessi e rammaricati per lo stato in cui versa tuttora la struttura. Al momento resta aperto e funzionante solo un improvvisato parcheggio a pagamento, che dimostra l’evidente intenzione di fare solo cassa. E’ chiaro il tentativo di far passare questa operazione come una riqualificazione di tutta l’area della polisportiva. Ricordiamo che la riqualificazione di questa area potrebbe diventare un elemento qualificante per tutto il Comune, oltre che ridare vita ad un’area utilissima per i turisti che in queste settimane affollano le nostre località balneari. La domanda che ci poniamo è, cosa è successo? L’amministrazione è chiaramente orientata ad affidare la struttura, come ha dichiarato il sindaco Tidei alla stampa, ad un soggetto che si è reso da subito disponibile a mantenere l’area pulita con campi da tennis attivi e un piccolo chiosco di distribuzione funzionante con l’impegno di curare il sito rendendolo visitabile e in totale sicurezza. Sembrerebbe proprio che il soggetto che è stato incaricato di gestire l’area sia lo stesso che si sarebbe dimostrato impreparato ed assente, proprio come sottolineato dal Sindaco, in pratica da un gruppo di persone che si è rivelato impreparato ed assente per aver reso area completamente abbandonata. E’ una chiara dimostrazione di incapacità a risolvere il problema, tenuto conto che il Comune ha la disponibilità dell'area da febbraio”.