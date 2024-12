«Ognuno di noi, ognuno di voi deve sentirsi candidato della Tuscia alle Europee dell’8 e 9 giugno».

Antonella Sberna, candidata da Fratelli d’Italia, esorta così iscritti e simpatizzanti intervenuti ieri sera a Viterbo nella sede del comitato in via Gargana per l’incontro della campagna elettorale a cui ha partecipato il responsabile nazionale organizzazione Giovanni Donzelli.

«Un’opportunità importantissima per il nostro territorio, la mia è l’unica candidatura viterbese espressa dai partiti dell’arco costituzionale» ha puntualizzato per sottolineare che, per la prima volta, alla nostra provincia è offerta l’occasione di eleggere un proprio rappresentante in Europa.

Ribadendo l’importanza di essere presenti a Bruxelles perché «le direttive e i regolamenti comunitari ci piovono sulla testa in ogni ambito della nostra vita quotidiana».

E che si tratti di un evento straordinario lo ha sottolineato anche il consigliere regionale Daniele Sabatini perché «non è assolutamente scontato che un territorio piccolo come il nostro possa esprimere un candidato viterbese».

Anche il coordinatore provinciale Massimo Giampieri, fornendo le percentuali ottenute da Fratelli d’Italia a Viterbo e nella Tuscia alle ultime elezioni, ha rimarcato: «Con la candidatura di Antonella Sberna, il territorio è stato premiato dai vertici del partito».

«Un territorio - gli ha fatto eco Giovanni Donzelli - che ha portato numeri unici a livello nazionale e che ha dimostrato serietà, entusiasmo e voglia di fare».

«La pattuglia attuale di eurodeputati di Fratelli d’Italia alla Ue è la più piccola a Strasburgo e a Bruxelles. Dobbiamo riuscire a portare in Europa qualcuno che difenda gli interessi dell’Italia» ha esortato, dichiarandosi convinto che Viterbo e la Tuscia «faranno grandi risultati».

E il deputato Mauro Rotelli ha suonato la carica: «Serve una mobilitazione massiccia per essere competitivi e noi abbiamo una macchina altamente performante visto che Fratelli d’Italia è il primo partito».

Parlando poi della candidata ha dichiarato: «Antonella Sberna è persona preparata e competente sia in ambito europeo che amministrativo. Possiede le caratteristiche uniche e importanti per sostenere le nostre tesi in Europa. Deve e può andare a rappresentare la Tuscia e l’Italia a Bruxelles».

Il presidente della commissione Ambiente e Lavori pubblici alla Camera ha poi annunciato che il 13 maggio, alle 17, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso parteciperà a un incontro a Civita Castellana.