ALLUMIERE - I consiglieri di opposizione del Comune di Allumiere, Nicol Frezza e Enrico Fravasda (PD), Antonio Pasquini e Sante Superchi (Insieme per Allumiere) denunciano la situazione di incuria che nel paese è scrivono un'interrogazione al sindaco.

"Ad Allumiere la cooperativa licenzia il personale ed il paese viene invaso da erbe infestanti e degrado, l’igiene urbana in questi mesi sta diventando un sogno - denunciano i 4 consiglieri di opposizione - lasciata la provinciale e già entrando in paese si notano erbacce, staccionate divelte segnali parzialmente coperti e lavori in evidente e scarso controllo: questa la gestione per Allumiere del 2023. Da quest’anno solo ad Allumiere si può ridurre il personale impegnato nell’igiene urbana ed il verde nel periodo di maggiore necessità nel silenzio dell’amministrazione Landi, alla quale, in questi giorni, sperando in un risveglio, abbiamo chiesto i motivi del licenziamento e/o non rinnovo contrattuale di oltre 4 unità lavorative in un momento di maggiore impegno e di crisi socio economica. Evidenziamo, inoltre, che questa operazione, oltre ad aver lasciato a casa dei lavoratori,

aggrava ancor di più la scarsa igiene del paese e comporterà sempre più maggiore impegno da parte

dei pochi lavoratori rimasti. Evidenziamo, così come ci è stato segnalato da alcuni cittadini, che si vedono costretti oltre al pagamento di una pesante TARI anche ad intervenire autonomamente nella pulizia dello spazio vicino a casa, non solo, alcune persone per motivi personali sono state costrette a mettere ancora una volta le mani in tasca per contribuire economicamente e privatamente alla pulizia della zona di

residenza". Frezzs, Frscassa Padquini e Superchi poi esprimono "forte delusione da questo operato che sembra allinearsi a ciò che già

era avvenuto nel paese vicino, paese sporco, dipendenti licenziati e maggiore onere a carico dei pochi

operai rimasti che si trovano ad essere accusati di qualcosa che non dipende da loro. Ad un paese

slow si contrappone un borgo green, peccato che si tratti solo di erbe infestanti". Inoltre i consiglieri comunali di “Insieme per Allumiere” Antonio Pasquini e Sante Superchi e del “Gruppo PD Allumiere” Enrico Fracassa e Nicol Frezza, ai sensi del vigente Regolamento Comunale, hanno rivolto al sindaco un’interrogazione per "sapere se la cooperativa rispetta il capitolato e l’offerta tecnica proposta in sede di aggiudicazione, nonché se sia stato

applicato il nuovo trattamento contrattuale richiesto dagli operai e promesso 13 mesi fa in campagna

elettorale. Come opposizione riteniamo che il servizio debba essere doverosamente tutelato, sia per i lavoratori, ma anche per i nostri concittadini".

